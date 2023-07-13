Путин: санкции против РФ усугубили ситуацию на мировых рынках продовольствия и энергетики

По словам президента России, на страну "в связи с началом специальной военной операции все решили свалить"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Антироссийские санкции усугубили ситуацию на мировых рынках продовольствия и энергетики. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

"В связи с началом специальной военной операции все решили свалить на Россию. То, что называется с больной головы на здоровую. Мы здесь совершенно ни при чем. Да, конечно, использование как инструмента конкурентной борьбы санкций, они, используя эти инструменты санкционной политики, усугубили ситуацию на мировых рынках продовольствия и энергетики. Но не мы усугубили, а они своими действиями привели к этому результату", - сказал Путин.