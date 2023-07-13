Путин заявил, что многие европейские страны начали отказываться от украинского зерна

По словам президента России, "три с небольшим процента только пошло в беднейшие страны мира"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Многие страны Европы начали отказываться от украинского зерна, стали дискриминировать его. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в эфире телеканала "Россия-24".

"Я уже много раз говорил: из всего объема продовольствия, вывезенного с территории Украины, прежде всего зерновых, три с небольшим процента только пошло в беднейшие страны мира. Все остальное в сытую и благополучную Европу. Но многие европейские страны начали отказываться от украинских зерновых, они начали дискриминировать украинское зерно, не мы", - сказал он.