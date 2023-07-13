13 июля, 16:06

Путин: никакие гарантии перед РФ по зерновой сделке не были выполнены

© ТАСС/ Ruptly

Никакие гарантии перед РФ по зерновой сделке не были выполнены - Путин.

Новость дополняется. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация