13 июля, 16:06,
обновлено 13 июля, 16:39

Путин назвал зерновую сделку "игрой в одни ворота"

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Зерновая сделка является "игрой в одни ворота", ничего, что касалось российских интересов, не было сделано. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-24".

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"Что касается условий, на которых мы согласились обеспечить безопасность вывоза украинского зерна, то, да, там были пункты этой договоренности с ООН, согласно которым нужно было учитывать и российские интересы: это логистика, это страхование, это движение денег, связанных с оплатой нашей продукции, и многие другие моменты. Ничего, хочу это подчеркнуть, вообще ничего не было сделано. Все игра в одни ворота. Ни одного пункта, связанного с тем, что есть интересы Российской Федерации, не исполнено. Несмотря на это, мы по доброй воле многократно продлевали эту так называемую сделку. Многократно. Но, слушайте, хватит в конце концов", - сказал он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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