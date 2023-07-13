13 июля, 16:08,
обновлено 13 июля, 16:48

Путин заявил, что Россия может приостановить участие в зерновой сделке

Сергей Карпухин/ ТАСС
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Президент РФ отметил, что Москва готова продлить сделку "ровно в тот момент, когда будут выполнены данные нам обещания"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Москва может приостановить свое участие в зерновой сделке - до тех пор, пока не будут выполнены все данные ей обещания по этим договоренностям, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-24".

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"Мы можем приостановить наше участие в этой сделке. И если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены - ну пусть исполнят эти обещания. И мы сразу же присоединимся к этой сделке. Снова", - указал он.

Глава российского государства заверил, что Москва готова продлить зерновую сделку. "Мы продлим. Ровно в тот момент, когда будут выполнены данные нам обещания", - подчеркнул он. Президент заметил, что РФ готова ждать "столько, сколько потребуется" для исполнения обязательств перед ней.

Путин подчеркнул, что Россию больше не устраивает вариант "сначала продление, а потом выполнение обещаний". "Сначала выполнение обещаний, а потом - наше участие", - обозначил позицию Москвы он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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