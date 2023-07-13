Следующий обзор экономики Украины с возможной выплатой транша МВФ проведет до конца года

Первый транш на $2,7 млрд поступил в общий фонд государственного бюджета Украины 3 апреля

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Следующий обзор украинской экономики, по итогам которого Киев может получить очередной транш в рамках утвержденного в марте механизма расширенного кредитования (EFE), Международный валютный фонд (МВФ) проведет позднее в нынешнем году. Об этом в четверг на регулярном брифинге для журналистов сообщила официальный представитель МВФ Джули Козак.

"Что касается Украины, то следующий обзор мы ожидаем провести позднее в этом году", - отметила она. Согласно правилам, в случае успешного обзора, проводимого специалистами финансовой организации, страна может получить следующий транш.

В конце июня Совет исполнительных директоров фонда принял решение предоставить Украине второй транш объемом $890 млн в рамках EFE. МВФ ранее утвердил четырехлетнюю программу для Украины в рамках этого механизма с финансированием в размере $15,6 млрд. Первый транш на $2,7 млрд поступил в общий фонд государственного бюджета Украины 3 апреля.