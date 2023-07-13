Председатель COP28 призвал использовать все доступные инструменты для сокращения выбросов

Председатель 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата Султан бен Ахмед аль-Джабер также считает необходимым работать над обеспечением энергетической безопасности так, чтобы принимаемые в этом отношении меры не привели к сокращению занятости и соответствовали целям устойчивого развития

БРЮССЕЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Мир должен использовать все доступные инструменты для сокращения выбросов парниковых газов, включая атомную энергию. Об этом в четверг заявил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, председатель 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) Султан бен Ахмед аль-Джабер.

"Мы должны использовать все доступные инструменты для сокращения выбросов, включая ядерные технологии, совершенствование систем хранения энергии с использованием аккумуляторов, а также технологии улавливания и связывания углерода, особенно в тех секторах промышленности, где выбросы с трудом поддаются сокращению", - сказал аль-Джабер, выступая на министерской встрече в Брюсселе.

Министр также призвал работать над обеспечением энергетической безопасности так, чтобы принимаемые в этом отношении меры не привели к сокращению занятости и соответствовали целям устойчивого развития. "Если усилия по преодолению климатического кризиса будут осуществляться с помощью надлежащих мер, <...> они поспособствуют созданию больших экономических возможностей для всего мира", - подчеркнул аль-Джабер.

В 2021 году ОАЭ обнародовали стратегическую инициативу Net Zero 2050, которая нацелена на достижение углеродной нейтральности страны к 2050 году. В рамках этой инициативы основной упор делается на внедрение зеленых источников энергии. По состоянию на декабрь 2022 года ОАЭ за 15 лет вложили более $40 млрд в такие проекты.

28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата под председательством ОАЭ пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря этого года.