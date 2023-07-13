Глава Росатома считает, что квантовый компьютер уже можно внедрять в народное хозяйство

По словам Алексея Лихачева, Россия сейчас может предлагать международное сотрудничество на равных

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Россия готова предлагать международное сотрудничество в области квантовых вычислений "на равных". Кроме того, как сообщил в четверг генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, уже сегодня можно начать внедрять квантовые компьютеры в различные отрасли народного хозяйства.

"Мы гордимся <…> тем уровнем, которого мы достигли за два года с "хвостиком". И этот уровень нам сейчас дает два очень важных момента. <…> Первое - мы сейчас можем предложить международное сотрудничество на равных. В рамках БРИКС, в рамках двустороннего сотрудничества. И не из хвоста колонны, а из пелетона, как говорят велосипедисты", - сказал глава Росатома, выступая на Форуме будущих технологий. Сотрудничество может быть, по его словам, в рамках научно-исследовательских и образовательных программ. Как напомнил Лихачев, на встрече с учеными было выдвинуто предложение об учреждении "бриксовского нобеля" для признания заслуг ученых. "Второе, очень важное, что мне хочется сказать - сегодня уже мы можем вот этот [16-кубитный квантовый] компьютер начать внедрять и в другие отрасли, пусть пока на уровне обучения персонала, создания, если хотите, вкуса к этой работе и востребованности, но это уже не презентации и схемы, это реально действующие продукты", - подчеркнул гендиректор Росатома.

В четверг на Форуме будущих технологий президенту России Владимиру Путину был продемонстрирован действующий 16-кубитный квантовый компьютер, созданный командой ученых из Российского квантового центра и физического института им. И. П. Лебедева РАН при координации госкорпорации "Росатом".

Первый Форум будущих технологий проходит с 9 по 14 июля в московском Центре международной торговли. В этом году он посвящен квантовым технологиям. Мероприятие проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России. Оператором выступает Фонд Росконгресс при поддержке Минцифры и Российской академии наук, соорганизаторы - РЖД и Росатом. ТАСС является информационным партнером форума.