Доходы бюджета Вологодской области выросли за полгода на 3,6%

Финансовая поддержка из федерального бюджета увеличилась до 11,3 млрд рублей

ТАСС, 13 июля. Поступления в бюджет Вологодской области увеличились за полгода на 3,6%, до 78,2 млрд рублей. Увеличились сборы всех бюджетообразующих налогов - на прибыль организаций, НДФЛ, налога на имущество организаций, сообщила пресс-служба областного правительства.

"На 1 июля 2023 года рост доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 3,6%. Общий объем поступлений превысил 78 млрд рублей, из них налоговых и неналоговых - 67,2 млрд. Положительная динамика наблюдается по основным бюджетообразующим налогам: налогу на прибыль организаций и НДФЛ. Плюс к уровню прошлого года составил 4,9% и 2,3% соответственно. Наибольшие темпы прироста показал налог на имущество организаций - 21,9%. В плановом режиме поступают налоги от субъектов малого и среднего предпринимательства", - говорится в сообщении.

Финансовая поддержка из федерального бюджета увеличилась на 11,1%, до 11,3 млрд рублей, это 14% доходов бюджета области. Рост доходов позволил обеспечить и увеличение расходов, на 15,7%. Обеспечены расходы на меры социальной поддержки, финансирование учреждений социальной сферы, капитальные вложения, реализацию нацпроектов и губернаторских программ. В целом консолидированный бюджет исполнен с профицитом.

"План по доходам исполняется опережающими темпами по сравнению с нормативным уровнем и нашими прогнозами. Динамика поступления основных налогов вышла в положительный тренд", - привела пресс-служба слова заместителя губернатора, начальника департамента финансов Татьяны Голыгиной.

С учетом принятых в июне поправок доходная часть бюджета области на 2023 год составит 115 млрд рублей, расходная - 141 млрд рублей. Дефицит - 26 млрд рублей, он в полном объеме обеспечен остатками средств на счете областного бюджета на начало этого года.