В России создали устойчивый к кибератакам протокол связи для "Умного города"

Разработка обеспечивает высокую скорость передачи данных, сообщили в Северо-Кавказском федеральном университете

СТАВРОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Ученые Северо-Кавказского федерального университета в сотрудничестве с зарубежными и отечественными коллегами разработали новый протокол связи для системы "Умный город". Разработка устойчива к кибератакам и обеспечивает высокую скорость передачи данных, сообщили журналистам в четверг в пресс-центре вуза.

"К преимуществам разработки относится устойчивость сенсорной сети к атакам различных типов, включая несанкционированный перехват, фальсификацию сообщений, ошибки, сбои в подключении узлов и сети, потерю информации в случае атак или несчастных случаев", - говорится в сообщении.

Работа шла в сотрудничестве с коллегами из Института системного программирования РАН, российскими и зарубежными партнерами при поддержке Минобрнауки РФ. Новый протокол основан на модификации маршрутизации сети MANET (Mobile Ad hoc Networks). Каждый ее узел участвует в маршрутизации путем пересылки данных для других узлов.

"Наши ученые разработали интеллектуальные системы, обеспечивающие безопасность данных и скорость маршрутов их обработки. Внедрение данной разработки в практику позволит рационально управлять городским хозяйством и повысит качество жизни людей", - цитирует пресс-центр ректора вуза Дмитрия Беспалова.

Разработчики утверждают, что в новом протоколе при шифровании информации ключ разделяется между всеми устройствами. При несанкционированном доступе злоумышленники не получат доступа к полной информации системы. Предложенная модель также позволяет снизить объемы хранилища сообщений, что экономит время и ресурсы. Ученые намерены продолжить совершенствование новой модели протокола.