В ДНР разработали проект указа, который позволит регулировать цены на продовольствие

Мера направлена на все группы продовольственных товаров, на которые будет зафиксировано превышение средней розничной цены

ДОНЕЦК, 13 июля. /ТАСС/. Министерство экономического развития ДНР разработало проект указа врио главы республики, который позволит на время действий военного положения устанавливать предельный уровень цен на товары. Это необходимо для того, чтобы снизить стоимость продуктов в регионе, сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития ДНР.

"Для осуществления контроля за ценообразованием в республике Минэкономразвития ДНР разработало проект указа врио главы Донецкой Народной Республики "О введении регулирования деятельности организаций торговли на период действия военного положения", которым предложено ввести регулирование деятельности организаций торговли на период действия военного положения на территории ДНР в части установления предельно допустимых розничных цен на некоторые продовольственные и непродовольственные товары", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что мера направлена на все группы продовольственных товаров, на которые будет зафиксировано превышение средней розничной цены. Цены будут сравнивать с Ростовской областью.

В целях оптимизации логистических потоков прорабатывается вопрос по строительству и модернизации распределительных центров торговых сетей республики. Для снижения стоимости логистических услуг прорабатывается механизм субсидирования логистических компаний. Также с этой целью прорабатывается вопрос привлечения федеральных грузоперевозчиков и внедрения механизмов их финансовой поддержки.

"На сегодняшний день процессы роста цен в ДНР и Ростовской области идентичны и носят сезонный характер. При этом на территории ДНР наблюдается положительная динамика снижения цен на овощную продукцию и, несмотря на сезонное колебание, уровень цен на данную группу товаров в ДНР ниже либо равен уровню цен в Ростовской области", - отметили в пресс-службе.

О ситуации с ценами

В начале февраля Пушилин заявил, что цены на продукты в местных магазинах "оставляют желать лучшего", и отметил среди проблем ретейлеров кадровый голод, трудности с логистикой и прекращение льготного кредитования. Он заявил, что власти помогут снизить цены на продукты. Пушилин заверил, что государство будет помогать бизнесу решать все эти задачи, но и предприниматели должны ответственно подходить к ценообразованию. В июне Пушилин сообщил, что цены остаются слишком высокими на несколько видов продуктов, в том числе на мясо, овощи и молочку, и поручил председателю правительства региона Евгению Солнцеву доложить о мерах решения проблемы.

Также ранее врио главы региона неоднократно заявлял, что цены должны выйти на уровень Ростовской области.