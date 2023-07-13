В Костромской области разработали программу по поддержке промышленности

Предприятия смогут получить от 10 до 50 млн рублей под 1% годовых сроком до пяти лет, c отсрочкой уплаты основного долга до трех лет

КОСТРОМА, 13 июля. /ТАСС/. Власти Костромской области разработали программу "Инвестиционный потенциал" - кредитный продукт регионального Фонда развития промышленности, программа создана с учетом приоритетных направлений развития экономики области. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

"В соответствии с поручением губернатора разработана программа "Инвестиционный потенциал" - льготный заем, который предназначен для финансирования проектов, реализуемых в отраслях обрабатывающей промышленности, отнесенных к ведению Министерства промышленности и торговли РФ. Средства займа можно направить на техническое перевооружение или модернизацию промышленных производств конкурентоспособной высокотехнологичной продукции", - говорится в сообщении.

Предприятия смогут получить от 10 до 50 млн рублей под 1% годовых сроком до пяти лет, c отсрочкой уплаты основного долга до трех лет. Как уточнили в пресс-службе, софинансирование проекта за счет собственных или привлеченных средств должно составлять не менее 50% от бюджета проекта. Обеспечение займа - независимая гарантия кредитной организации.

Фонд развития промышленности был создан в Костромской области в 2022 году по инициативе главы региона Сергея Ситникова для оказания целевой поддержки промышленному сектору. Услугами фонда в 2022 году воспользовались восемь предприятий, работающих в сфере деревообработки, машиностроения, производства упаковки, легкой промышленности и ювелирной отрасли.