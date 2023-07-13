На Кубани попросили увеличить субвенции региону на расчистку рек из-за частых подтоплений

Глава комитета законодательного собрания края по экологии Александр Джеус отметил, что объем имеющихся дотаций мал для решения проблем, связанных с водохозяйственной обстановкой

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в ходе сессии в четверг приняли обращение к заместителю председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко, в котором просят увеличить выделение субвенций региону на расчистку русел рек в связи с их неудовлетворительным состоянием и высокой частотой паводковых ситуаций.

"Мы должны принимать все возможные меры для того, чтобы вероятность таких событий была сведена к минимуму. Противопаводковые мероприятия должны быть системными, их необходимо вести планомерно и на научной основе, и в таком сложном вопросе нам не обойтись без помощи федерального центра", - сообщил спикер заксобрания края Юрий Бурлачко.

Глава комитета законодательного собрания края по экологии Александр Джеус в свою очередь отметил, что неудовлетворительное состояние рек в горных и предгорных районах Краснодарского края, является одной из основных причин подтоплений территорий, прилегающих к рекам при частых залповых ливнях на Кубани, так как уменьшена их пропускная способность. Также для региона характерна деградация береговой полосы Черного и Азовского морей.

"В Краснодарском крае наиболее высок риск повторяемости наводнений и велики масштабы их последствий. Расчистка русел рек с целью увеличения пропускной способности является наиболее эффективным и надежным мероприятием по защите, предусмотрено осуществление таких работ, как углубление, расширение русел. При этом объем, предоставляемых бюджету Краснодарского края субвенций крайне мал для решения проблем, связанных с водохозяйственной обстановкой, сложившейся на территории края, в связи с чем подготовлено обращение с просьбой об увеличении финансирования", - пояснил Джеус.

В Краснодарском крае за 2023 год уже несколько раз происходили подтопления из-за дождей с ущербом для населения. Например, с вечера вторника в Туапсинском районе выпали три месячные нормы осадков - более 280 мм. В общей сложности подтоплены 650 дворов, из них вода зашла в 290 домов, здание районной больницы, включая реанимационное отделение, четыре детских сада, пять школ, центр детского творчества, стадион, здание администрации в Джубгском поселении. Разрушены мосты. До этого в июле подтопления из-за дождей произошли в Сочи и на федеральной территории Сириус.

Характерной для Краснодарского края проблемой являются залповые ливни, они приводят к подъему уровня воды в реках, их выходу из берегов и подтоплениям жилых массивов. Для предупреждения подобных ситуаций власти региона регулярно ведут работы по расчистке русел рек. В 2023 году на эти цели регион получил 150 миллионов рублей из федерального бюджета. Краснодарский край является одним из самых многоводных регионов в России, на территории Кубани протекают около 8 тыс. рек и ручьев.

Ранее сообщалось, что общая площадь зон в Краснодарском крае, подверженных подтоплениям и затоплениям, составляет 346 тыс. га, это почти половина территории региона. Такие зоны есть во всех 44 муниципальных образованиях Кубани.