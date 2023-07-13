В Москве на базе инфраструктуры ИЦ "Сколково" создадут квантовый кластер

Работы планируют завершить в IV квартале 2024 года

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин, гендиректор ГК "Росатом" Алексей Лихачев и председатель совета директоров Российского квантового центра Дмитрий Зауэрс в рамках Форума будущих технологий подписали соглашение о сотрудничестве в целях развития, внедрения и популяризации квантовых технологий в Российской Федерации. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Ключевым пунктом соглашения является создание Московского квантового кластера - нового центра профильных исследований и разработок территории инновационного центра "Сколково". Для работы кластера планируется возвести корпуса площадью порядка 20 тыс. кв. м, в которых будут размещены 27 лабораторий и 15 научных групп Российского квантового центра, стартапы в области квантовых технологий и мелкосерийное производство квантовых продуктов", - говорится в сообщении.

Планируется, что работы по созданию Московского квантового кластера будут завершены в IV квартале 2024 года. Объем инвестиций в реализацию проекта составит около 6,5 млрд рублей.

"Финансирование проекта будет осуществляться по механизму льготного инвестиционного кредитования через Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства по льготной ставке 3%. Кроме того, стороны договорились об объединении усилий в разработке, продвижении и обеспечении конкурентоспособности российских квантовых технологий, а также продуктов и сервисов на их основе, в том числе на мировом рынке", - отметили в мэрии.

Также правительство Москвы окажет поддержку созданию инфраструктуры для производства продукции, основанной на квантовых и смежных технологиях, и в реализации пилотных проектов по внедрению квантовых технологий на объектах социальной сферы и городского хозяйства, заверили в пресс-службе.

Технологии будущего

"Квантовые технологии активно используются в различных отраслях экономики - автомобильной, фармацевтической и медицинской промышленности, авиа- и ракетостроении, микроэлектронике, сельском хозяйстве и информационных технологиях. Наиболее перспективными сферами применения данных технологий являются передача данных (квантовые сети) и вычисления (квантовые компьютеры)", - отметили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Столичные власти также отметили, что Москва является крупнейшим российским центром разработки и внедрения квантовых технологий в России, где сосредоточены ведущие профильные научные центры и предприятия. За последние годы в городе были запущены несколько научно-технологических акселераторов и успешно реализовано множество пилотных проектов в сфере квантовых технологий.