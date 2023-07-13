МЭР рассмотрит возможность проверок продажи алкоголя без согласования прокуратурой

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития рассмотрит возможность проведения проверок розничной продажи алкоголя без согласования прокуратурой. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина РФ по итогам заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промпродукции.

"Госкомиссией одобрены типовые индикаторы риска нарушения обязательных требований по региональному государственному контролю розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также поручено Минэкономразвития России предусмотреть возможность проведения субъектами РФ отдельных контрольных мероприятий в отношении розничной реализации алкоголя без согласования с органами прокуратуры", - говорится в сообщении.

Также Росалкогольрегулированию и ЦРПТ поручено на ежемесячной основе производить сверку объемов введенных в оборот пива и слабоалкогольных напитков, а также разработку и включение соответствующего индикатора риска нарушений обязательных требований, основанного на данных такой сверки. Как отметил глава Минпромторга России Денис Мантуров, введенные с прошлого года ограничения на проверки магазинов, реализующих алкоголь, не позволяют контрольно-надзорным органам полноценно выявлять и пресекать продажи суррогата.