Россия направит до $10 млн в фонд продовольственной программы ООН

Средства будут направлены на оказание гуманитарной помощи Бурунди, Гвинее, Зимбабве, Мали и Эритрее

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Кабмин РФ направит в фонд Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций (ВПП ООН) до $10 млн. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Средства будут направлены на оказание гуманитарной помощи Бурунди, Гвинее, Зимбабве, Мали и Эритрее в размере до $2 млн каждой из стран.

Министерству иностранных дел РФ поручено проинформировать о принятом решении правительства стран и продовольственную программу ООН. МИД совместно с МЧС и Минфином также должны согласовать с ВПП порядок перечисления средств, имея в виду, что все грузы должны будут закупаться в России и доставляться российскими организациями.

МИД поручено осуществить финансирование расходов в этом году.