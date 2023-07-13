В ОАЭ заявили о необходимости обдуманного подхода к сокращению использования углеводородов

Министр промышленности и передовых технологий страны Султан бен Ахмед аль-Джабер призвал к комплексному диалогу для разработки плана действий, ориентированного на достижение цели удержания глобального потепления в рамках 1,5 градуса Цельсия

БРЮССЕЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Сокращение использования традиционных видов топлива требует ответственного подхода. Об этом в четверг заявил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, председатель 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата Султан бен Ахмед аль-Джабер.

"Постепенное сокращение использования традиционных видов топлива - нормальный и ожидаемый процесс, однако он должен осуществляться ответственно, практично и обдуманно, а для этого требуется комплексный подход, удовлетворяющий интересы производителей и потребителей, для достижения комплексного реагирования", - сказал аль-Джабер, выступая на министерской встрече в Брюсселе.

Министр призвал правительства вовлеченных стран, представителей крупного бизнеса и международные организации к комплексному диалогу для разработки плана действий, ориентированного на достижение цели удержания глобального потепления в рамках 1,5 градуса Цельсия.

В 2021 году ОАЭ обнародовали стратегическую инициативу Net Zero 2050, которая нацелена на достижение углеродной нейтральности страны к 2050 году. В рамках этой инициативы основной упор делается на внедрении зеленых источников энергии. По состоянию на декабрь 2022 года ОАЭ (за 15 лет) вложили более $40 млрд в такие проекты.

28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата под председательством ОАЭ пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря.