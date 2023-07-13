На Кубани продлили действие пониженной ставки налога на прибыль для инвесторов

Меру пролонгировали до 2025 года

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Действие пониженной до 13,5% ставки по налогу на прибыль продлили в Краснодарском крае для организаций и резидентов промышленных парков, реализующих стратегические инвестиционные проекты. Мера принята с целью повышения инвестиционной привлекательности региона, решение об этом приняли на сессии в четверг депутаты законодательного собрания Кубани.

Срок действия в регионе пониженной ставки по налогу на прибыль организаций в размере 13,5% истек 1 января 2023 года.

"Снижение налоговой нагрузки - действенный инструмент обеспечения роста отдельных секторов экономики, стимулирования экономической активности. Применяя пониженные ставки по налогу на прибыль организаций, мы вовсе не теряем доходы бюджета. Мы переносим их на последующие периоды, когда налогоплательщики, получив эти преференции, а, возможно, и другие формы поддержки, финансово окрепнут и станут на ноги", - сообщил председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко. Он отметил, что реализация инвестиционных проектов стимулирует экономику региона к росту, увеличиваются доходы консолидированного бюджета края, все эти факторы позволяют улучшать социальное развитие. Поправками, принятыми депутатами заксобрания края в четверг, действие данной меры поддержки продлевается до 1 января 2025 года, сообщил в ходе сессии руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Василий Воробьев.

"Подготовлена законодательная инициатива - <…> продление срока действия пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций до 1 января 2025 года для организаций, реализующих одобренные и включенные в реестр стратегических инвестиционных проектов, а также для резидентов и управляющих компаний индустриальных промышленных парков. Проект закона направлен на обеспечение стабильных условий осуществления деятельности налогоплательщиков на территории Краснодарского края. Данная мера поддержки направлена на стимулирование инвестиционной деятельности, а также на повышение инвестиционной привлекательности Краснодарского края", - сказал Воробьев.

Краснодарский край является одним из инвестиционно-привлекательных регионов России. В рейтинге инвестиционной привлекательности, по версии Агентства стратегических инициатив, в 2023 году регион находится на пятом месте. Объем инвестиций в экономику Краснодарского края в 2022 году достиг рекордного показателя и составил 690 млрд рублей. По состоянию на 2023 год в Краснодарском крае одновременно реализуют 483 инвестпроекта стоимостью свыше 100 млн, инвестиционный портфель составляет порядка 2,6 трлн рублей.

Рост поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Краснодарского края по итогам 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 13,8%. Доходы увеличились на 50 млрд рублей. Поступления от налога на прибыль приросли на 23%.