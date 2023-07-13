Замглавы МИД РФ и посол Египта обсудили ситуацию с зерновой сделкой

В ходе беседы также были затронуты актуальные вопросы укрепления российско-египетского взаимодействия по урегулированию кризисов на Ближнем Востоке и в Северной Африке

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с послом Египта в Москве Назихом Нагари положение дел с реализацией зерновой сделки.

"Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Вершинин принял посла Арабской Республики Египет Назиха Нагари по его просьбе <...> Было рассмотрено также положение дел с реализацией черноморской инициативы", - говорится в сообщении МИД РФ.

Кроме того, в ходе беседы были затронуты актуальные вопросы укрепления российско-египетского взаимодействия по урегулированию кризисов на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продлит зерновую сделку ровно в тот момент, когда будут выполнены обязательства перед ней.