Хуснуллин: половина регионов РФ получит казначейские кредиты на обновление автобусов

Как пояснил вице-премьер, на эти средства будет приобретено более 3 тыс. новых автобусов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Заявки 45 субъектов России на получение казначейских кредитов , которые будут направлены на обновление автобусных парков, одобрены парткомиссией по региональному развитию. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.

"На штабе с регионами одобрили заявки 45 регионов на обновление автобусных парков. Это стало возможным благодаря специальным казначейским кредитам", - написал он.

Хуснуллин пояснил, что на эти средства будет приобретено более 3 тыс. новых автобусов. Предполагается, что это значительно улучшит транспортную доступность муниципалитетов. "Теперь для обновления общественного транспорта регионы могут использовать в том числе и СКК. Заявки от субъектов продолжаем рассматривать", - добавил вице-премьер.