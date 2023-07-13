Чернышенко: на развитие квантовых технологий из бюджета РФ выделено около 40 млрд рублей

вице-премьер отметил, что эта отрасль обеспечена финансированием на ближайшие три года

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Развитие квантовых технологий в России обеспечено финансированием на ближайшие три года, из бюджета выделено 27,9 млрд рублей на квантовые вычисления и 13 млрд рублей - на квантовые коммуникации. Об этом в четверг заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Ранее президент России Владимир Путин предложил подготовить новый нацпроект по формированию "экономики данных" на период до 2030 года.

"Это, можно сказать, первый нацпроект, который получил путевку в жизнь до 2030 года. Мы к этому подготовлены хотя бы в части квантовых технологий, которые обеспечены финансированием на трехлетку ближайшую в рамках бюджета, это 27,9 миллиарда на квантовые вычисления и 13 на квантовые коммуникации", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

На первом форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" Путин отметил, что необходимо не только консолидировать существующие инструменты поддержки развития цифровой экономики, искусственного интеллекта и высокотехнологичных проектов, но и выстроить механизм создания передовых разработок, а также повсеместно их внедрять.