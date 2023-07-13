Эрдоган планирует поговорить с Путиным до истечения срока зерновой сделки

Представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик считает, что не ожидает кризиса в двусторонних отношениях, поскольку оба лидера "всегда находили общий язык по чувствительным вопросам"

СТАМБУЛ, 13 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным до истечения срока действия зерновой сделки. Об этом сообщил в четверг представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик в эфире телеканала Habertürk.

"Такой разговор ожидается", - сказал он, добавив, что не ждет кризиса в двусторонних отношениях, в том числе в связи с решением Анкары ускорить процесс ратификации протокола о приеме Швеции в НАТО.

"Кризиса в отношениях не будет, не следует его ждать. Оба лидера всегда находили общий язык по чувствительным вопросам", - отметил Челик. "Путин понимает чувствительное отношение Эрдогана к теме зерновой сделки, к вопросу поставки сельхозпродукции нуждающимся странам", - добавил он. Челик также не исключил вероятность визита Путина в Турцию, который, как ранее сообщил Эрдоган, может состояться в августе.

Представитель правящей партии, напомнив о посреднических усилиях, которые Анкара прилагает для урегулирования украинского кризиса, выразил надежду, что рано или поздно они принесут положительные результаты.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность поездки Путина в Турцию, ранее сообщил, что ее дата еще не определена.