ОАЭ планируют к 2050 году увеличить долю электромобилей на внутреннем рынке до 50%

Национальная политика в отношении электромобилей позволит сократить выбросы углекислого газа на 10 млн тонн, подчеркнул министр энергетики страны Сухейль аль-Мазруи

ДУБАЙ, 13 июля. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты рассчитывают к 2050 году увеличить долю электромобилей на внутреннем рынке до 50% от общего числа транспортных средств. Об этом в четверг заявил министр энергетики страны Сухейль аль-Мазруи, представляя концепцию национальной политики использования электромобилей.

"Национальная политика в отношении электромобилей будет способствовать <...> переходу к использованию экологически чистой транспортной системы. Она позволит сократить выбросы углекислого газа на 10 млн тонн, а также увеличить долю электромобилей в стране до 50% от общего числа транспортных средств к 2050 году", - приводит слова министра агентство WAM.

В 2021 году ОАЭ обнародовали стратегическую инициативу Net Zero 2050, которая нацелена на достижение углеродной нейтральности страны до 2050 года. В рамках этой инициативы основной упор делается на внедрение зеленых источников энергии. По состоянию на декабрь 2022 года ОАЭ за 15 лет вложили более $40 млрд в такие проекты.