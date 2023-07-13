Инфляция в Аргентине за полгода превысила 50%

Общий уровень индекса потребительских цен в июне 2023 года вырос на 6%, говорится в докладе института статистики и переписи республики

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 июля. /ТАСС/. Рост цен в Аргентине в июне составил 6%, с начала года инфляция превысила 50%. Это следует из данных, которые опубликовал в четверг институт статистики и переписи республики.

"Общий уровень индекса потребительских цен в июне 2023 года вырос на 6%, накопленный [с начала года] рост составил 50,7%. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года рост составил 115,6%", - говорится в докладе.

По данным составителей доклада, больше всего (на 10,5%) в июне выросли цены на услуги связи. За ними следуют услуги в сфере здравоохранения, подорожавшие на 8,6%. Продукты питания выросли в цене на 4,1%.

По сравнению с предыдущими месяцами инфляция в Аргентине замедлилась. В марте она составляла 7,7%, апреле - 8,4%, мае - 7,8%.

Аргентина уже несколько лет входит в число стран с самой высокой инфляцией. В феврале годовая инфляция достигла 102,5%, что стало самым высоким показателем с 1991 года. По итогам 2022 года рост цен составил 94,8%, 2021 года - 50,9%, за 2020 год - 36,1%, за 2019 год - 53,8%.