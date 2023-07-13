МОЭК выявила случаи бездоговорного потребления тепла на 1,5 млрд рублей за полгода

Часть этой суммы уже оплатили поставщику ресурса

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Почти 920 случаев бездоговорного потребления (БДП) тепловой энергии на сумму 1,5 млрд рублей выявило ПАО "МОЭК" за полгода. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе компании.

"ПАО "МОЭК" с начала 2023 года оформило в отношении потребителей 917 актов по фактам БДП на сумму 1,5 млрд рублей. При этом 890 млн рублей из них потребители уже оплатили поставщику ресурса. Самые распространенные примеры БДП - потребление тепловой энергии без заключения договора теплоснабжения, самовольные подключения к сетям, увеличение тепловых нагрузок здания без согласования с МОЭК", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, компания ведет активную работу по пресечению бездоговорного потребления тепла. В соответствии с законодательством, при выявлении таких случаев стоимость полученной тепловой энергии определяется расчетным способом, а ресурсоснабжающая организация при наличии технической возможности отключает энергоустановки от тепловых сетей.

"За I квартал 2023 года рост оплат по актам БДП в рамках досудебного урегулирования составил 12% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. По законодательству, при неоплате потребителем в 15-дневный срок, теплоснабжающая организация вправе взыскать через суд убытки в полуторном размере стоимости тепловой энергии, что существенно увеличивает расходы недобросовестного потребителя. Так, за период 2022-2023 годов МОЭК в судебном порядке взыскано свыше 645 млн рублей убытков, причиненных БДП", - добавили в компании.

В отношении лиц, самовольно подключившихся к сетям, МОЭК обращается в МТУ Ростехнадзора с заявлениями о привлечении к административной ответственности по ст. 7.19 КоАП РФ с наложением штрафа на сумму до 200 тыс. рублей и возможной дисквалификацией должностных лиц компании-нарушителя на срок до 2 лет.

"МОЭК обращает внимание руководителей организаций на необходимость проведения всех предусмотренных процедур для официального оформления подключения принадлежащих им объектов к системе теплоснабжения для заключения соответствующих договоров. Необходимая информация размещена на портале online.moek.ru/clients/dogovors", - заключили в пресс-службе компании.