Молдавия сделала скидку 27% на транзитные ж/д перевозки украинских сельхозтоваров

Новые условия вступят в силу 15 июля

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Компания "Железная дорога Молдовы" согласовала предоставление скидки 27% на транзитные перевозки украинской агропродукции по территории Молдавии в направлении портов Рени, Джурджулешты и Галац. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"О скидке в ходе видеоконференции договорились министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии Владимир Боля и глава "Железной дороги Молдовы". На встрече присутствовали представители "Укржелдороги", - говорится в сообщении.

Как уточнило ведомство, условия на транзит будут рассчитываться как скидка к базовым тарифам при соблюдении объемов перевозок всеми экспедиторскими организациями. Новые условия вступят в силу 15 июля.

В конце июня Европейский банк реконструкции и развития и Еврокомиссия сообщили, что выделят Молдавии €43 млн для модернизации 128 км железнодорожных путей, по которым будет осуществляться транзит грузов с Украины в страны Европейского союза. Весной глава миссии ЕС Янис Мажейкс заявил о планах восстановления железнодорожных путей в республике протяженностью порядка 400 км, проходящих от границы с Румынией до границы с Украиной.

Украина до заключения зерновой сделки вывозила зерно через порты Рени и Измаил, откуда грузы следовали по Дунаю в румынский порт Констанца.