СМИ: в Японии отложат сроки повышения налогов для финансирования оборонных нужд

Как отмечает газета Asahi, это связано со сложностями внесения соответствующего законопроекта в парламент осенью 2023 года и отсутствием времени на подготовку для его реализации

ТОКИО, 14 июля. /ТАСС/. Власти Японии намерены сдвинуть на более поздний срок решение о повышении налогов с целью финансирования возрастающих расходов на оборону. Об этом сообщила в пятницу газета Asahi.

Утвержденные в июне законопроекты предполагают, что на оборонные нужды должна пойти часть дополнительных налоговых поступлений. Речь идет о росте ставок на подоходный налог, налог на прибыль с корпораций и акцизы на табачные изделия. Правящая Либерально-демократическая партия планировала начать повышать ставки в 2024 году, однако в итоге большинство депутатов склоняется к решению сдвинуть эти сроки на 2025 год или позднее.

Как отмечает издание, это связано со сложностями внесения соответствующего законопроекта в парламент этой осенью и отсутствием нужного времени на подготовку для его непосредственной реализации. Еще одна причина - рекордный рост налоговых поступлений при текущих ставках, который произошел на фоне роста цен и восстановления экономики после пандемии коронавируса.

Так в 2022 финансовом году (апрель 2022 - март 2023 года - прим. ТАСС) в бюджет страны поступило 71,13 трлн иен ($515 млрд). Этот показатель впервые превысил значение в 70 трлн. При этом рост налоговых поступлений отмечается уже три года подряд. Таким образом, власти Японии считают возможным направить поступившие излишки на повышение оборонных расходов, оставив налоговые ставки без изменений на более длительный срок.

Японское правительство в прошлом году утвердило обновленную стратегию национальной безопасности, предполагающую увеличение оборонных расходов к 2027 году до 2% ВВП по образцу НАТО. Премьер-министр Фумио Кисида распорядился обеспечить финансирование бюджета на оборонные нужды в 2027 году на уровне 8,9 трлн иен ($64,8 млрд). Сейчас эти расходы составляют порядка 5,37 трлн иен ($39 млрд).