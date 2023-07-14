Спрос населения на автокредиты вырос в 1,5 раза за первое полугодие 2023 года

По данным исследования "Открытие Авто", регионами-лидерами по объему выданных автокредитов стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республика Татарстан и Челябинская область

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Россияне в первом полугодии 2023 года подали в 1,5 раза больше заявок на оформление автокредитов, чем в аналогичный период прошлого года, при этом 58% увеличился спрос на автомобили с пробегом. Таковы результаты исследования "Открытие Авто" (блок автобизнеса в банке "Открытие"), материал есть в распоряжении ТАСС.

"По итогам полугодия 2023 года клиенты "Открытие Авто" оформили порядка 39 тыс. сделок на сумму в 55 млрд рублей, что в 1,5 раза больше по количеству заключенных договоров и 1,7 раза больше по объемам в сравнении с январем-июнем 2022 года. При этом если рост спроса на новые автомобили увеличился на 19%, то на авто с пробегом - на 58%", - говорится в материалах.

Согласно результатам исследования, регионами-лидерами по объему выданных автокредитов стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республика Татарстан и Челябинская область. Средняя цена купленного в кредит автомобиля составила в отчетном периоде 1,6 млн рублей на подержанную и 2,1 млн рублей на новую машину. Автовладельцы чаще всего оформляли займы с первоначальным взносом 20-30% сроком на 7 лет.

Как отмечают аналитики, кредиты на авто с пробегом россияне оформляли в два раза чаще, чем на новые транспортные средства. На этот сегмент по итогам первых 6 месяцев 2023 года пришлось 68% сделок и 64% по объему выдач (65% и 50% по итогам января-июня 2022 года). При этом если в первом полугодии 2022 года россияне занимали у банка в среднем 917 тыс. рублей на покупку подержанного и 1,8 млн рублей на приобретение нового автомобиля, то по итогам 6 месяцев 2023 года средний чек вырос до 1,3 млн рублей на вторичном и 1,6 млн рублей на первичном рынке. Планомерный рост размера автокредита наблюдался с начала года, увеличившись с 1,1 млн в январе до 1,7 млн в июне.

Руководитель "Открытие Авто" Марина Дембицкая отметила, что рынок новых авто восстанавливается, однако медленнее "чем хотелось бы". Вторичный рынок продолжает динамично расти, а средний возраст авто увеличиваться. "Скорее всего проникновение кредитных продаж на вторичном рынке в этом году продолжит увеличиваться, а доля автомобилей с пробегом (АСП) в общих кредитных выдачах банков продолжит расти, достигнув к концу года порядка 55%-60% по рынку в целом. Тем более что ставки по кредитным программам на авто с пробегом уже практически сравнялись с первичным рынком и зависят не столько от возраста автомобиля, сколько от суммы первоначального взноса, срока и размера автокредита", - заключила Дембицкая, добавив, что стимулировать кредитные выдачи в сегменте новых авто сможет только возобновление госпрограммы льготного автокредитования.