В Омской области разработали программу поддержки сельхозмашиностроителей

На ее реализацию планируется направить 200 млн рублей

ОМСК, 14 июля. /ТАСС/. Власти Омской области, на территории которой расположено 27 сельхозмашиностроительных предприятий, разработали программу поддержки этого импортозамещающего направления промышленности, рассказал ТАСС министр промышленности и научно-технического развития региона Андрей Посаженников.

"Мы расширяем наши меры господдержки, с 2024 года заработает программа по субсидированию части затрат нашим сельхозмашиностроителям, чтобы они могли расширить свой рынок сбыта. Это будет способствовать импортозамещению, так как аграрии смогут покупать нашу технику дешевле, чем зарубежную", - сообщил Посаженников.

По его словам, на реализацию программы планируется направить 200 млн рублей. "Благодаря этому скидка на омскую сельскхозяйственную технику будет составлять 20-30%", - отметил министр.

Он добавил, что для сельхозмашиностроителей также будет проработана отдельная программа в региональном фонде развития промышленности. "Благодаря этому наши предприятия смогут получать льготные кредиты под 1-3%", - сказал Посаженников.

В пресс-службе министерства ТАСС уточнили, что среди работающих в Омской области сельхозмашиностроительных предприятий - "Сибзавод", который считается одним из старшейших подобных заводов в Сибири и на Дальнем Востоке, и ФГУП "Омский экспериментальный завод", созданный при Сибирском НИИ сельского хозяйства.