"Ведомости": в России сформировали 10 условий для выхода иностранцев из бизнеса РФ

Одним из условий является то, что покупатель активов не должен заключать с продавцом опцион обратного выкупа на срок более двух лет, пишет газета

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Создан перечень требований из 10 пунктов, которые необходимо выполнить иностранцам для выхода из российского бизнеса. Об этом в пятницу пишут "Ведомости" со ссылкой на решение подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, принятое 7 июля.

Газета отмечает, что значительная часть ограничений на выход уже действует, однако есть несколько принципиально новых условий, которые формально пока не применялись.

Одним из условий является то, что покупатель активов не должен заключать с продавцом опцион обратного выкупа на срок более двух лет. В случае если соглашение подписано, бывший владелец должен заплатить за возврат ему бизнеса рыночную цену. Другим важным условием является обязательство покупателя разместить на организованных торгах до 20% акций ПАО, которое он приобретает. Речь идет об SPO (вторичное публичное размещение акций эмитента на бирже) уже получивших публичный статус компаний, у которых лишь небольшая доля акций находится в свободном обращении, пишут "Ведомости" со ссылкой на источник. Это требование будет распространяться лишь на новые сделки, к уже одобренным оно применяться не будет.

Среди других пунктов, согласно решению подкомиссии, газета выделяет: требование проводить листинг даже в случае, если ПАО ликвидируется или теряет публичный статус; необходимость получать заключение о соответствии цены покупки рыночной стоимости от независимого частного оценщика из специального списка, который сформирует подкомиссия; необходимость экспертного заключения, подготовленного участниками саморегулируемой организации оценщиков; предоставление дисконта не менее 50% от рыночной стоимости; осуществление платежа в бюджет в размере 10%, если сделка осуществляется с дисконтом менее 90% от рыночной стоимости; выполнение покупателем KPI по развитию компании и сохранению штата; запрет на вывод средств от продажи за границу для собственников из недружественных стран, а также наличие всех других необходимых для сделки разрешений от российских органов власти.

Представитель Минфина подтвердил, что подкомиссией утверждены подходы, которые будут учитываться при принятии решений о согласовании продажи иностранцами российского бизнеса. В ЦБ на запрос газеты пока не ответили.