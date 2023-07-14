"Аэрофлот" продлил полетную программу из Хабаровска на Пхукет до конца марта 2024 года

Вылеты планируют два раза в неделю

ХАБАРОВСК, 14 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" продлила период перелетов из международного аэропорта Хабаровск на остров Пхукет в Таиланде на осень и зиму. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

"Авиакомпания "Аэрофлот" и международный аэропорт Хабаровск договорились о продолжении выполнения прямых регулярных рейсов на Пхукет в осенне-зимнем расписании. В настоящее время согласованы вылеты перевозчика до конца марта", - говорится в сообщении.

С 29 октября 2023 года по 24 марта 2024 года вылеты запланированы из Хабаровска два раза в неделю. Рейсы, как и в период летней навигации, будут выполняться на Boeing 777. Время в пути занимает порядка 7-8 часов.

Отмечается, что рейсы "Аэрофлота" показывают высокую пассажирскую загрузку. Первый борт улетел практически полным.

Компания начала прямые перелеты из Хабаровска на Пхукет 9 июля, планировалось, что рейсы будут до 1 октября. На остров также летают авиакомпании Ikar и Azur Air, это чартерные перевозки. Представитель Российского союза туриндустрии Валентина Асеева сообщила ТАСС, что хабаровские турфирмы отмечают высокий спрос на рейсы на Пхукет среди дальневосточников, однако опасаются проблем с загрузкой в связи с началом перелетов на этом направлении уже третьего перевозчика.