На Чукотке создадут фонд поддержки оленеводов и морских зверобоев

Учредителя планируют определить до 24 июля

ТАСС, 14 июля. Фонд поддержки оленеводов и морских зверобоев создадут на Чукотке, чтобы обеспечить их техникой и другими ресурсами, необходимыми для работы. Об этом сообщил в пятницу врио губернатора автономного округа Владислав Кузнецов в своем Telegram-канале.

"Оперативно создаем фонд по поддержке оленеводов и морзверобоев. Фонд будет оказывать помощь в обеспечении сельхозтоваропроизводителей и территориально-соседских общин КМНЧ (коренный малочисленных народов Чукотки) материальными ресурсами. Правительство уже подготовило реестр, где мы определили потребности - какие необходимы транспорт, техника, снаряжение, топливо и другие ресурсы. По моему предложению предусмотрели также закупку спецодежды", - говорится в сообщении.

Кузнецов поручил главному государственно-правовому управлению совместно с департаментом сельского хозяйства и продовольствия обеспечить организацию фонда в кратчайшие сроки. Учредителя определят до 24 июля. Также будет создан попечительский совет.