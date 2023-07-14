Kyodo: Isuzu Motors решила уйти с российского рынка

По данным агентства, акции филиала и завод со штатом в 200 сотрудников перейдут российскому автопроизводителю "Соллерс"

ТОКИО, 14 июля. /ТАСС/. Крупный японский производитель грузовиков и автобусов Isuzu Motors решил полностью покинуть российский рынок. Об этом сообщило в пятницу агентство Kyodo.

Отмечается, что компания передаст акции своего филиала российскому автопроизводителю "Соллерс". Сборочный завод в Ульяновской области вместе со штатом в 200 сотрудников также перейдет к российской стороне. Само предприятие приостановило деятельность в марте 2022 года.

Решение об уходе с российского рынка связано с ситуацией вокруг Украины, а также с прекращением поставок деталей и узлов в условиях проблем с логистикой.

Isuzu Motors начала в 2008 году выпуск продукции на сборочном заводе в Ульяновской области. В 2021 году он произвел около 3,7 тыс. грузовиков. Это соответствует примерно 1% глобального объема продукции Isuzu Motors. Ранее корпорация планировала увеличить выпуск грузовиков в РФ до 5 тыс. в год.

Isuzu Motors производит грузовики всех типов, автобусы и дизельные двигатели. Она реализует свою продукцию на всех континентах.