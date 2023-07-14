Приангарье получит кредит почти на 900 млн рублей на покупку новых автобусов

Планируется приобрести 109 единиц общественного транспорта

ИРКУТСК, 14 июля. /ТАСС/. Фонд развития территорий одобрил заявку Иркутской области на получение специального казначейского кредита в размере почти 900 млн рублей, на которые обновят муниципальный парк пассажирских автобусов. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона.

"Иркутская область приобретет 109 новых автобусов, которые будут работать на маршрутах общественного транспорта. Фонд развития территорий одобрил заявку региона на получение специального казначейского кредита. Его размер - 899,1 млн рублей. С учетом собственных средств Иркутской области общая сумма покупки составит 1,4 млрд рублей", - говорится в распространенном сообщении.

Новая техника поступит в муниципальные автопредприятия. Обязательным условием получения автобусов является софинансирование из местного бюджета. "Благодаря специальному казначейскому кредиту Фонда развития территорий новые автобусы получат семь территорий Иркутской области. Планируется, что они будут работать на 17 муниципальных и 24 межмуниципальных маршрутах. Это позволит обновить автопарки, повысить безопасность, качество и комфорт поездок для пассажиров", - приведены в сообщении слова губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Самая большая заявка на получение автобусов поступила от Иркутска - на 81 машину, в основном большой вместимости. Они будут работать на городских и садоводческих маршрутах. Города Усолье-Сибирское и Тулун намерены получить три и шесть автобусов соответственно. На них будут перевозить пассажиров на городских линиях. Остальные автобусы запустят на межмуниципальных маршрутах: Братский и Качугский районы планируют приобрести по три единицы техники, Казачинско-Леснкий район - две, Осинский - одну.

Для получения специального казначейского кредита в ближайшее время регион заключит трехстороннее соглашение с Министерством строительства РФ и Министерством транспорта РФ. По условиям получения кредита техника должна поступить в регион да 1 февраля 2024 года.