Мэр Москвы заявил о поддержке Агентством креативных индустрий более 4 тыс. бизнесменов

По словам Сергея Собянина, за 3 года организация провела порядка 40 крупных мероприятий и конкурсов

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. За 3 года Агентство креативных индустрий (АКИ) поддержало свыше 4 тыс. предпринимателей в Москве. Об этом в пятницу сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Агентству креативных индустрий - три года. За это время АКИ поддержало свыше 4 тыс. предпринимателей, провело порядка 40 крупных мероприятий и конкурсов", - написал Собянин.

Он добавил, что в Москве работают свыше 26% представителей креативных отраслей в России. Активнее всего развиваются сферы дизайна, моды, легкой промышленности, кино и анимации, перечислил мэр.

"Для творческих предпринимателей агентство разработало такие проекты, как "Фабрика дизайна", "Дизайн-цех", "Арт-фабрика", "Фабрика легпрома", "Арт.Практикум" и "Российская креативная неделя. Москва Фест", - отметил Собянин. АКИ поддерживает ярмарки современного искусства Blazar, Cosmoscow и "Арт Москва".

Мэр добавил, что в июле была запущена платформа "Центр материалов", она является первой в России интернет-площадкой для дизайнеров и производителей материалов из разных стран. Кроме того, в апреле стартовал курс по изучению интеллектуального права для столичных топ-менеджеров сферы креативных индустрий "ПРО.Креатус".