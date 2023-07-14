Умные часы малоизвестных производителей из Китая заняли почти половину рынка в России

Всего с января по июнь 2023 года в РФ продали 2,2 млн таких устройств

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Умные часы в основном малоизвестных китайских производителей в первом полугодии 2023 года заняли 43% от всех продаж этих устройств в России - они обгоняют продукцию Apple (США) и Xiaomi (также Китай). Такие выводы отражены в исследовании МТС о рынке носимых устройств, которое имеется у ТАСС.

В целом такие часы продолжают оставаться наиболее популярным устройством в сегменте носимой электроники, доля их продаж в России в штуках за год выросла с 51% до 68%. "Основной рост в этой категории продемонстрировали малоизвестные бренды, в основном из Китая, появившиеся в прошлом и в этом году. На их долю пришлось 43% продаж. Далее следует Apple с долей 10% и Xiaomi, занявший 8% рынка", - говорят в МТС.

В целом с января по июнь 2023 года в России было продано 2,2 млн умных часов, общая сумма приблизилась к 17,9 млрд рублей. Это больше прошлогодних показателей на 50% в штуках и на 1% в деньгах. Средняя цена устройств снизилась почти на 50%, до 8 тыс. рублей.

Генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов подтвердил, что в 2023 году действительно увеличились продажи новых брендов носимых устройств, которые, по его словам, в основном представлены на маркетплейсах. "Эти модели отличаются недолговечностью, поэтому перед покупкой необходимо обращать внимание на производителя", - предупредил топ-менеджер, слова которого приведены в исследовании.

Другие носимые устройства

После умных часов наиболее популярной категорией являются фитнес-трекеры с 25% от всех продаж в штуках. За первое полугодие их было продано 821 тыс. на сумму 1,8 млрд рублей - это меньше значения аналогичного периода 2022 года на 4% в штуках и на 254% - в деньгах. Средняя цена также снизилась - на 23% до 2,2 тыс. рублей.

Третьей по популярности категорией в сегменте носимых устройств являются детские умные часы с 7% продаж. Спрос на них стабилен: с января по июнь было продано 241 тыс. детских часов на сумму 560 млн рублей. Средняя цена аналогично стала меньше - на 18%, до 2,3 тыс. рублей.