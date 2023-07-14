14 июля, 05:07,
обновлено 14 июля, 05:33

"Соллерс" закрыл сделку по покупке 100% "Исузу Рус"

Николай Мошков/ ТАСС
© Николай Мошков/ ТАСС

Компания будет осуществлять поставки запасных частей для грузовых автомобилей Isuzu

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Компания "Соллерс" закрыла сделку по приобретению 100% долей "Исузу Рус", сообщили в компании. Так, "Соллерс" будет осуществлять поставки запасных частей для грузовых автомобилей Isuzu.

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"ПАО "Соллерс" сообщает о закрытии сделки по приобретению 100% долей АО "Исузу Рус". В рамках приобретенного юридического лица группой "Соллерс" будут осуществляться поставки запасных частей для грузовых автомобилей Isuzu с целью выполнения гарантийных обязательств перед клиентами и осуществления сервисного обслуживания", - отмечается в сообщении.

Кроме того, "Соллерс" планирует перезапустить производственную площадку "Исузу Рус" в Ульяновске.

В октябре 2022 года Минпромторг сообщал, что специнвестконтракт (СПИК) совместного предприятия японского автопроизводителя Isuzu и российской "Соллерс" получил одобрение к расторжению, решение было принято на межведомственной комиссии по СПИК. 

Теги:
Россия
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