В Казахстане банкам разрешили вывоз наличных российских рублей для конвертации

Эта норма будет действовать до 1 января 2024 года

АСТАНА, 14 июля. /ТАСС/. Власти Казахстана разрешили банкам страны до конца года вывозить из республики наличные российские рубли для конвертации их в безналичную форму. Об этом говорится в постановлении правительства "О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан".

"Разрешить банкам второго уровня Республики Казахстан вывоз из Республики Казахстан наличных российских рублей. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания и действует до 1 января 2024 года", - следует из документа.

В пояснительной записке к проекту постановления ранее отмечалось, что целью является вывоз местными банками из Казахстана наличных российских рублей для конвертации их в безналичную форму и пополнения корреспондентских счетов в иностранных банках.

14 марта 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по обеспечению финансовой стабильности, который, в частности, предполагает запрет на вывоз из республики иностранной валюты на сумму более $10 тыс. и золотых слитков. В июле того же года власти разрешили банкам до 31 августа вывозить наличные российские рубли, которые на тот момент накопились в кассах кредитных организаций. Тогда в Национальном банке поясняли, что в банках наблюдалось накопление наличных российских рублей в объеме, превышающем спрос на внутреннем валютном рынке.

В начале января 2023 года в Казахстане также разрешили банкам республики вывоз наличных рублей для конвертации их в безналичную форму. Разрешение действовало в течение 60 календарных дней.