Bloomberg узнал о планах Mitsubishi остановить производство в Китае

По данным агентства, решение о прекращении деятельности связано с тем, что компания не смогла быстро адаптироваться к "переходу КНР с автомобилей на бензиновом топливе на более экологичные модели"

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Японский концерн Mitsubishi Motors Corp. намерен прекратить свою деятельность в Китае на неопределенное время и сократить персонал. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, решение о прекращении деятельности связано с тем, что компания не смогла быстро адаптироваться к "переходу КНР с автомобилей на бензиновом топливе на более экологичные модели". В связи с этим продажи Mitsubishi в Китае заметно упали: если в 2019 году компания продала примерно 134 тыс. автомобилей, то в 2022-м - только 34 тыс., указывает Bloomberg.

В марте 2023 года автопроизводитель объявил о планах инвестировать до $13 млрд в производство электромобилей и к 2035 году отказаться от моделей с чисто бензиновыми и дизельными двигателями. В том же месяце концерн приостановил работу своего завода в провинции Хунань, однако генеральный директор Такао Като заявил, что компания попытается преодолеть трудности ведения бизнеса в Китае.

Как отмечает агентство, другие японские автопроизводители, например Honda Motor Co. и Nissan Motor Co., также стакиваются с проблемами из-за того, что не спешат переходить на производство электрических автомобилей.