"Газпром" подает газ для Европы в объеме 42,3 млн куб. м через "Суджу"

Заполненность европейских хранилищ составила около 80,5%

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Темпы закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы в начале июля оказываются на 29% ниже прошлогодних и наименьшими за последние девять лет. При этом заполненность хранилищ составляет около 80,5%. Суммарные поступления сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС остаются на историческом максимуме, а газ торгуется около $310 за 1 тыс. куб. м. "Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,3 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,3 млн куб. м на 14 июля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома". В четверг, 13 июля, объем прокачки составил 42,4 млн куб. м. Ранее на сайте "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщалось, что заявки на транзит российского газа в Европу через Украину 14 июля составляют 42,4 млн куб. м через газораспределительную станцию "Суджа" в Курской области.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на "Северном потоке". Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда ОГТСУ сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию "Сохрановка" из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.

Осенью 2022 года "Нафтогаз Украины" подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против "Газпрома" за якобы несвоевременную оплату услуг по транспортировке газа по территории Украины. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что это арбитражное разбирательство нелегитимно, и участие российского холдинга в процессе бессмысленно. При этом Россия может ввести санкции против "Нафтогаза" в случае дальнейших недобросовестных действий со стороны украинской компании, что сделает невозможным любые отношения с ней.

Ситуация на газовом рынке Европы

Отбор газа из ПХГ стран ЕС 12 июля, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составил 17 млн куб. м. В то же время закачка равнялась 277 млн куб. м.

Сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 6 апреля. Пройти отопительный сезон Европе во многом помогла теплая зима. Однако гарантий того, что природа сделает такой подарок и в предстоящем отопительном периоде, нет, отмечают в "Газпроме". Восполнение Европой запасов газа в ПХГ до уровня прошлого года может стать нетривиальной задачей из-за политически мотивированного отказа от российского трубопроводного газа и повышенной конкуренции за СПГ, считают в российском холдинге.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 80,48% (на 14,9 п.п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 87,85 млрд куб. м газа.

Текущая неделя в Европе прогнозируется такой же теплой, как и предыдущая. Температура воздуха почти во всех странах ЕС окажется выше климатической нормы. Средняя доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в июле превышает 14%.

Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в I полугодии выросли более чем на 8% к аналогичному периоду прошлого года и достигли абсолютного максимума за всю историю наблюдений. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 64% от максимума. При этом средняя цена закупки газа в июле в Европе снизилась до $360 за 1 тыс. куб. м.