Россия разрешила поставки молочной продукции белорусского производителя

Заместитель председателя правительства РФ напомнила, что ограничения на транзит молочной продукции действовали с 26 июня исключительно в отношении "Туровского молочного комбината"

МИНСК, 14 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз в Россию молочной продукции белорусского производителя "Туровский молочный комбинат". Об этом сообщила журналистам в ходе визита в Белоруссию заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

"Россия разрешила транзитные поставки, а также поставки в Российскую Федерацию молочной продукции "Туровского молочного комбината". Учитывая гарантии Минсельхозпрода Белоруссии о соответствии продукции комбината требованиям ЕАЭС, а также предоставленные ветеринарной службой Белоруссии материалы о проведенной работе по устранению выявленных в ходе инспекций нарушений, Россельхознадзор с 11 июля 2023 года отменил ограничения на ввоз в Российскую Федерацию в режиме усиленного лабораторного контроля и транзит продукции данного предприятия", - сказала Абрамченко.

Она напомнила, что ограничения на транзит молочной продукции из Белоруссии через территорию России действовали с 26 июня 2023 года исключительно в отношении "Туровского молочного комбината". При этом в отношении других молочных предприятий Белоруссии такие ограничения транзита не вводились.

Абрамченко также заявила, что страны продолжают работу по интеграции информационных систем в области ветеринарии. В частности, по ее словам, для обеспечения прозрачности перемещения животноводческой продукции между странами Россельхознадзор считает необходимым белорусской стороне обеспечить учет в информационной системе республики входящего животноводческого сырья на белорусские перерабатывающие предприятия и автоматическую передачу соответствующей информации в информационные системы Россельхознадзора.

"Мы традиционно отмечаем прочные экономические связи наших стран особенно в отношении продукции агропромышленного комплекса. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вместе с нашими белорусскими друзьями мы полностью закрываем показатели самообеспеченности по молочной продукции. По итогам 2022 года в Россию ввезено почти 800 тыс. тонн белорусской молочной продукции, при этом транзитом - менее 18% от белорусского экспорта. Таким образом, подавляющий объем белорусской молочной продукции направляется на российский рынок", - отметила Абрамченко.