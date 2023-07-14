Еврокомиссия ужесточит с 2024 года условия финансовой помощи Украине

Замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что средства будут начисляться только в обмен на проведение конкретных реформ и подписание инвестиционных планов на период реконструкции страны

БРЮССЕЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) качественно ужесточает с 2024 года условия предоставления финансовой помощи Киеву, которая должна составить €50 млрд на следующие четыре года. Эти средства будут начисляться только в обмен на проведение конкретных реформ и подписание инвестиционных планов на период реконструкции страны. Об этом заявил в пятницу журналистам замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в Брюсселе.

Он объявил также, что почти две трети этих средств - €33 млрд - будут предоставляться не безвозмездно, а в виде кредитов. По сравнению с программой помощи ЕС Украине 2023 года ее объем в пересчете на год снизится в полтора раза.

"Чтобы получать финансирование, Киев должен принять план реконструкции Украины, который будет включать реформы и инвестиции, а также реформы, необходимые для вхождения Украины в ЕС. Соответственно, деньги будут перечисляться по мере выполнения этих инвестиций и реформ, - сказал Домбровскис. - То есть эта помощь будет служить двум целям: она будет выполнять функцию широкой стабилизации экономики и одновременно служить финансированию конкретных проектов".

"Предложенный Еврокомиссией фонд помощи Украине будет состоять из €17 млрд грантов и €33 млрд кредитов и рассчитан до 2027 года. То есть мы предлагаем значительный среднесрочный пакет и рассчитываем, что другие доноры также внесут свой вклад", - заявил Домбровскис. Он выразил надежду, что этот пакет помощи будет утвержден Советом ЕС и Европарламентом до конца декабря, чтобы выделение средств началось с 2024 года. "В этом году мы предоставляем Украине €1,5 млрд в месяц, и на данный момент мы уже перечислили €9 млрд", - напомнил он.

Сейчас Киев получает европейское финансирование без предварительных условий. Программа 2023 года составляет €18 млрд, или €1,5 млрд в месяц. В пересчете на год объем бюджетной помощи ЕС Киеву в 2024-2027 годах составит €12,5 млрд (€1,045 млрд в месяц).

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в июне представила предложение о выделении Украине этого пакета среднесрочной помощи. Одновременно она запросила страны Евросоюза внести дополнительные взносы в бюджет ЕС в размере €66 млрд до конца 2027 года для формирования новой программы помощи Киеву и на покрытие других экстренных потребностей бюджета ЕС.