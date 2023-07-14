В Росатоме заявили, что безопасность АЭС вблизи границы с Украиной находится под контролем

Глава госкорпорации Алексей Лихачев отметил проведение всех необходимых мероприятий совместно с Росгвардией

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Ситуация с охраной российских атомных электростанций, находящихся недалеко от границы РФ с Украиной, находится под контролем. Об этом заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которой опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

"В нашем понимании ситуация на сегодняшний день находится под контролем", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос об усилении мер безопасности российских АЭС вблизи границ с Украиной.

Лихачев подчеркнул, что все необходимые мероприятия, касающиеся безопасности станций, были проведены "Росатомом" и Росгвардией, "на плечах которой лежит основная ответственность за защиту атомных станций". "И, конечно же, мобилизованы силы Министерства обороны специальные, в том числе противовоздушная оборона", - добавил генеральный директор госкорпорации.