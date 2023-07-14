14 июля, 07:06
Военная операция на Украине

В Росатоме заявили, что безопасность АЭС вблизи границы с Украиной находится под контролем

Глава госкорпорации Алексей Лихачев отметил проведение всех необходимых мероприятий совместно с Росгвардией

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Ситуация с охраной российских атомных электростанций, находящихся недалеко от границы РФ с Украиной, находится под контролем. Об этом заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которой опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В нашем понимании ситуация на сегодняшний день находится под контролем", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос об усилении мер безопасности российских АЭС вблизи границ с Украиной.

Лихачев подчеркнул, что все необходимые мероприятия, касающиеся безопасности станций, были проведены "Росатомом" и Росгвардией, "на плечах которой лежит основная ответственность за защиту атомных станций". "И, конечно же, мобилизованы силы Министерства обороны специальные, в том числе противовоздушная оборона", - добавил генеральный директор госкорпорации. 

Теги:
УкраинаРоссияЛихачев, Алексей ЕвгеньевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация