Российский рынок акций демонстрирует разнонаправленную динамику основных индексов

На открытии торгов индекс Мосбиржи снизился на 0,09%, РТС - вырос на 0,08%

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует разнонаправленную динамику ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2 882,96 пункта (-0,09%), а долларовый индекс РТС рос на 0,08%, до 1 009,37 пункта. По данным биржи на 10:30 мск, индекс Мосбиржи ускорил снижение до 0,13% и находится на уровне 2 881,89 пункта, индекс РТС рос на 0,11% и составляет 1 009,66 пункта.

В то же время курс доллара на торгах Мосбиржи снижается на 0,21%, до 89,92 рубля, евро дешевеет до 100,82 рубля (-0,15%). Курс юаня к рублю снижается на 0,1% и находится на уровне 12,579 рубля.