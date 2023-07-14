FT: переговоры ЕС с Тунисом о сотрудничестве в области миграции затянулись

По данным газеты, одной из главных причин является условие Брюсселя по реализации республикой предложенной Международным валютным фондом программы реформ

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Переговоры Евросоюза и Туниса по достижению соглашения о сотрудничестве с целью снижения потока мигрантов из Африки в сообщество затягиваются. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По словам одного из них, переговоры "действительно проходят трудно". Одна из основных проблем заключается в том, что условием предоставления Тунису основной части средств Брюссель сделал реализацию предложенной Международным валютным фондом (МВФ) программы реформ, которую ранее отклонил президент страны Каис Саид. Другим спорным моментом стал вопрос о топливных субсидиях, отмечают источники.

Они не исключают, что стороны все же сумеют заключить соглашение к началу августа, однако сложности в переговорах уже "вызвали обеспокоенность" некоторых представителей ЕС. Сообщество планирует в перспективе достигнуть аналогичных договоренностей с другими странами в южной части Средиземноморья, поясняет газета. Тот факт, что спустя месяц после начала переговоров ЕС все еще не удалось прийти к соглашению с Тунисом, - это "плохой знак для формата", который был разработан в качестве основы для дальнейшей работы по миграционной проблематике с другими странами региона, утверждают собеседники газеты.

11 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов предоставить страдающему от дефицита платежного баланса Тунису программу макрофинансовой помощи в размере €900 млн в рамках всеобъемлющего пакета сотрудничества. Это партнерство предполагает усиление взаимодействия в сфере контроля за миграцией на фоне роста в последние месяцы числа нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в страны ЕС с берегов Туниса.