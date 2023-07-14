14 июля, 07:16,
обновлено 14 июля, 07:34

Группа "Аэрофлот" в июне увеличила перевозки на 15,7%

За первое полугодие группа увеличила перевозки на 21,8%

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" в июне увеличила перевозки на 15,7%, до 4,3 млн пассажиров. Об этом говорится в сообщении перевозчика. При этом за первое полугодие группа увеличила перевозки на 21,8%, до почти 21 млн пассажиров.

"На внутренних линиях [в июне] перевезено 3,6 млн пассажиров, что на 4,0% выше 2022 года, на международных линиях перевезено 794,3 тыс. пассажиров, рост в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", - отмечается в сообщении.

Процент занятости пассажирских кресел в июне составил 85,4% (снижение на 1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2022 года), на внутренних линиях - 87,6% (рост на 1,6 п.п.).

При этом головная компании группы, сам "Аэрофлот", в июне увеличил перевозки на 15,3%, до 2,3 млн пассажиров. 

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