РБК: "Автоваз" выйдет из капитала производителя автозапчастей ОАТ

По данным издания, компания передаст 40% "Камазу", который будет единолично контролировать группу

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. "Автоваз" выйдет из капитала крупнейшего в РФ производителя автозапчастей и компонентов для автомобильной промышленности "Объединенные автомобильные технологии" (ОАТ), передав 40% компании "Камазу", который будет единолично контролировать группу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник и вице-президента "Автоваза" по закупкам Михаила Соснина.

Сделка носит безденежный характер, выход из капитала ОАТ не скажется на партнерстве "Автоваза" с производителем автозапчастей, рассказал РБК Соснин. По его словам, процесс выхода автозавода из капитала ОАТ был предопределен акционерным соглашением, подписанным еще предыдущими собственниками "Автоваза" - французской группой Renault (владела 67,7% акций "Автоваза") и "Ростехом" (32,3%).

В пресс-службе Минпромторга изданию сообщили, что министерство реализует комплекс мер поддержки, направленный в том числе на развитие российской компонентной базы, - это субсидирование НИОКР и затрат на реинжиниринг, кластерная инвестиционная платформа, программа Фонда развития промышленности "Автокомпоненты". Сейчас уже профинансированы проекты на общую сумму около 50 млрд рублей. Эти меры поддержки и отраслевого взаимодействия направлены в первую очередь на наращивание объемов российского производства за счет эффекта масштаба, добавили в пресс-службе.

"Для оптимизации процессов, в том числе в части набора персонала, а также для комплексного дальнейшего развития предприятиям необходимо сосредоточиться на увеличении производительности труда и на автоматизации производства с использованием соответствующих мер господдержки", - отметил представитель Минпромторга.

"Автоваз" стал владельцем 40% ОАТ в конце 2021 года, после того как сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба, напомнило РБК.