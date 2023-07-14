Госдума приняла закон об особенностях приватизации газораспределительных сетей

Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об особенностях приватизации сетей газораспределения и газопотребления. Документ был инициирован сенаторами Андреем Кутеповым и Геннадием Орденовым.

В закон о приватизации предлагается добавить новую статью 30.4 "Особенности приватизации сетей газораспределения и сетей газопотребления". Согласно документу, приватизировать возможно сети в составе государственного муниципального имущества, а также находящиеся в составе унитарных предприятий. Преимущественное право на покупку объектов газоснабжения получат газораспределительные организации, если такие объекты у них находятся на праве аренды или в безвозмездном срочном пользовании, сроком от двух лет и более. Уступка преимущественного права на приобретение приватизируемого объекта газоснабжения будет запрещена. При использовании преимущественного права покупки объекта газоснабжения стоимость объекта газоснабжения принимается равной его рыночной стоимости, определенной в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности.

При включении объекта газоснабжения в прогнозный план приватизации государственного (муниципального) имущества лицо, обладающее преимущественным правом его покупки, должно направить в уполномоченный орган заявление о намерении заключить договор купли-продажи этого объекта. После этого орган должен обеспечить заключение договора на проведение оценки его рыночной стоимости и в двухнедельный срок с даты принятия отчета об оценке объекта принять решение об условиях его приватизации. Проект договора купли-продажи и копия решения об условиях приватизации будет направлен покупателю в течение 10 дней с даты принятия решения. На заключение самого договора отводится срок не более 60 дней со дня получения предложения о его заключении.

В случае отказа лица, обладающего преимущественным правом покупки объектов газоснабжения, либо в случае неподписания указанным лицом в установленный срок договора купли-продажи объектов газоснабжения приватизация объектов газоснабжения осуществляется путем проведения конкурса. В случае приватизации объектов газоснабжения путем продажи на конкурсе условия конкурса должны предусматривать также обременение таких объектов эксплуатационными обязательствами. Сделка приватизации без таких обязательств будет ничтожной.

Договор купли-продажи должен содержать существенные условия - об обязанности нового собственника объекта газоснабжения выполнить в полном объеме условия конкурса; о расторжении договора купли-продажи объектов газоснабжения в случае нарушения новым собственником объекта газоснабжения существенных условий такого договора. Сделка приватизации объекта газоснабжения будет являться ничтожной. Срок выполнения условий конкурса не должен превышать семь лет.

Единая система контроля

Порядок контроля за исполнением условий эксплуатационных обязательств устанавливается органами государственной власти субъектов РФ (органами местного самоуправления) самостоятельно. В случае существенного нарушения со стороны нового собственника объектов газоснабжения условий договора купли-продажи объектов газоснабжения органы госвласти субъектов РФ (органы местного самоуправления) могут расторгнуть такой договор с последующим возвратом в собственность такого имущества без возмещения новому собственнику стоимости объекта и без компенсации расходов, связанных с исполнением договора купли-продажи. Обязательства в отношении объектов газоснабжения сохраняются в случае перехода права собственности на них к другому лицу.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов ранее пояснил, что основная цель законопроекта - совершенствование систем газораспределения и газопотребления, выстраивание единой системы управления и контроля в сфере газоснабжения для повышения безопасности потребителей и поддержания сетей в исправном состоянии путем привлечения инвестиций. Принятые изменения позволят повысить надежность и безопасность эксплуатации объектов газоснабжения, обеспечить их надлежащее обслуживание, безаварийную работу газового оборудования, объекты газоснабжения будут передаваться только газораспределительным организациям, имеющим лицензию, и исключительно единым комплексом, дробление систем и объектов на части будет запрещено, отметил депутат.

Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.