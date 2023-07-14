14 июля, 08:02

В ДНР за перерасчетом пенсий обратились около 170 тыс. жителей

Врио главы региона Денис Пушилин пообещал, что власти ускорят процедуру оформления перерасчета, талоны для которого сейчас необходимо получать за несколько месяцев

ДОНЕЦК, 14 июля. /ТАСС/. Около 170 тыс. жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) обратились в пенсионный фонд за перерасчетом пенсий. Об этом сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

"Уже более 168 тыс. наших граждан обратились за пересмотром пенсий", - написал в Telegram-канале Пушилин.

Он добавил, что власти ускорят процедуру оформления перерасчета, талоны для которого сейчас необходимо получать за несколько месяцев. Пушилин также подчеркнул, что российская пенсия насчитывается с 1 марта 2022 года. 

Теги:
РоссияПушилин, Денис Владимирович
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