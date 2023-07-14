14 июля, 08:02

В ДНР за материнским капиталом обратились более 13 тыс. жителей региона

Кроме того, в регионе выплачиваются 14 видов социальных пособий, получателями которых являются семьи с детьми, в том числе опекуны и приемные родители, инвалиды и граждане, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации

ДОНЕЦК, 14 июля. /ТАСС/. Более 13 тыс. жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) обратились за материнским капиталом. Об этом сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

"Уже 13,2 тыс. человек обратились за материнским капиталом, процесс тоже не быстрый, начались выплаты", - написал в Telegram-канале Пушилин.

Кроме того, в регионе выплачиваются 14 видов социальных пособий, получателями которых являются семьи с детьми, в том числе опекуны и приемные родители, инвалиды и граждане, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации. При этом большая часть из них, восемь видов, - это выплаты семьям с детьми.

Получателями соцпособий в ДНР являются более 130 тыс. жителей региона. 

Теги:
РоссияПушилин, Денис Владимирович
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